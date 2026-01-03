Tragedia di Crans Montana: è morta Chiara Costanzo, la sedicenne di origini aronesi

Non ce l’ha fatta Chiara Costanzo, la sedicenne milanese di origini aronesi che era rimasta coinvolta nella tragedia avvenuta a Crans Montana nella notte di Capodanno. La notizia della sua morte è arrivata ai genitori dopo lunghe ore di attesa e di speranza: “Malgrado il passare delle ore alimentasse una possibilità, sino all’ultimo abbiamo sperato che Chiara fosse tra i feriti ricoverati negli ospedali ma non ancora identificati”, ha spiegato il padre – Andrea Costanzo, nato e cresciuto ad Arona – al Corriere della Sera. poche ore dopo, però, la tragica notizia. La ragazza è stata identificata e in queste ore i genitori stanno raggiungendo Sion.

Chiara Costanzo aveva 16 anni ed era una studentessa del liceo scientifico Moreschi di Milano. Aveva deciso, insieme ad un gruppo di amici, di festeggiare il Capodanno nel locale Le Constellation di Crans Montana: una scelta fatta “per caso”, ricordano i genitori, perché in altri locali non avevano trovato posto. Il padre di Chiara, originario di Arona, è dirigente della casa farmaceutica Bayer, come lo era stato in passato anche il nonno Cesare Costanzo, ex difensore civico di Arona nei primi anni Duemila.