Domodossola in lutto per la scomparsa di “Mino” Palamara

Domodossola piange la scomparsa di Gerolamo Alessandro Palamara, per tutti “Mino”, venuto a mancare all’età di 72 anni. Figura molto conosciuta in città, Palamara aveva gestito per molti anni insieme al padre Andrea l’azienda familiare di ortofrutta Vercelli, punto di riferimento per generazioni di domesi, con sede nel grande magazzino di via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Lascia la mamma Giselda, la moglie Elsa, i figli Stefania con Alberto e Roberto con Anastasia, l’adorata nipotina Carlotta, le sorelle Viviana e Alessandra. Era suocero di Alberto Preioni, sottosegretario alla Presidenza della Regione.

I funerali si sono svolti in forma privata.