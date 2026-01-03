 / Cronaca

Cronaca | 03 gennaio 2026, 17:11

Grave incidente in bicicletta a Santa Maria Maggiore

Ciclista di 43 anni perde il controllo del mezzo a Crana: trasportato in elicottero in codice rosso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Santa Maria Maggiore. Un uomo di 43 anni, mentre percorreva via Cavour, la strada che da Crana porta a Toceno, in sella alla propria bicicletta, ha perso autonomamente il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che, dopo le prime cure, hanno proceduto all’intubazione del ferito. L’uomo è stato classificato in codice rosso e trasferito in elicottero all’ospedale di Varese.

La prognosi è riservata: il 43enne ha riportato un grave trauma cranico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Redazione

