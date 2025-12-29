Successo per la mostra dei lavori: 3.800 euro donati all'oratorio

È stata un successo la mostra dei lavori che si è tenuta all’oratorio San Domenico Savio di Villadossola il 7 e l’8 dicembre organizzata dal gruppo lavori oratorio. Alcune donne del paese da anni si ritrovano durante l'anno insieme per lavorare a maglia, cucire e ricamare, per poi vendere in occasione del Natale il frutto delle loro attività manuali e donare il ricavato all'oratorio di Villadossola e ad altre iniziative caritative.

Il parroco don Massimo Bottarel, nel comunicare il ricavato della mostra che quest'anno è stato di 3.800 euro, ringrazia queste donne dalle mani d'oro.