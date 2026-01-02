Lavori nell'Ovesca: un nuovo argine verso lo stabilimento Vinavil FOTO

Proseguono sull’Ovesca i lavori di messa in sicurezza degli argini nel tratto in cui il torrente costeggia lo stabilimento Vinavil. Nel letto del corso d’acqua che taglia Villadossola da diverse settimane lavorano i mezzi di una ditta privata che sta eseguendo la posa di grossi massi per creare un argine sul lato destro del torrente, proprio all’altezza dello stabilimento chimico e di fonte all'area industriale sulla strada per Beura.
Lavori finanziati con il Pnrr nell’ambito di interventi contro il rischio idrogeologico. Il finanziamento, oltre all’Ovesca, riguarda anche la strada verso Tappia e il versante a monte della frazione Daronzo. In tutto lavori per oltre 664.374 euro.