Capodanno solidale a La Fabbrica con il concerto di Alberto Fortis

Si prospetta un Capodanno speciale al teatro La Fabbrica di Villadossola. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 21.30, va infatti in scena un concerto di Alberto Fortis, cantautore domese noto a livello nazionale, che accompagnerà il pubblico in un percorso lungo la sua lunga carriera musicale. A seguire, dalle 23.30 circa, spazio al dj set di Tanza con light lunch.

L’ingresso ha un costo di 60 euro e l’intero ricavato della serata darà devoluto in beneficenza, a sostegno del corpo Volontari del Soccorso di Villadossola e del progetto di restauro degli affreschi della Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite WhatsApp al numero 378 0624798.