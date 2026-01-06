A Domodossola una giornata di studi dedicata a San Francesco d'Assisi

In occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il santuario di Sant’Antonio di Padova di Anzino organizza una giornata di studi sul francescanesimo in Val d’Ossola. L’evento si svolgerà presso l’ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto a Domodossola a partire dalle 9.30 di sabato 10 gennaio e sarà realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mario Ruminelli e la Pro Loco di Domodossola, oltre che con il patrocinio del comitato nazionale per l’ottocentenario francescano.

Il programma prevede le seguenti relazioni: Enrico Rizzi, “Il claustrum di San Francesco a Domodossola”; Fiorella Mattioli Carcano, “Francesco e i suoi: devozione e iconografia tra i lago e le montagne”; Damiano Pomi, “Non solo la memoria: le reliquie di San Francesco”; Don Fabrizio Cammelli, “Piccolo santuario, grande devozione: Anzino e la devozione francescana in Ossola”. Modera il professor Massimo Gianoglio, storico e presidente dell’associazione culturale Mario Ruminelli.