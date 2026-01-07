Lotteria Italia, nel Vco nessun premio milionario ma la fortuna passa dal Piemonte

L’Epifania, come da tradizione, ha chiuso il lungo percorso della Lotteria Italia con l’estrazione finale dei biglietti vincenti, seguita in tutta la Penisola. Anche quest’anno i premi più ricchi hanno preso la strada del centro Italia, con il Lazio assoluto protagonista, mentre il Nord si è dovuto accontentare di vincite più contenute. Nel Verbano Cusio Ossola, secondo i dati ufficiali, non risultano biglietti tra quelli premiati nelle categorie principali.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre altri due riconoscimenti importanti – da 2,5 milioni e da 1 milione – sono finiti rispettivamente a Ciampino e Albano Laziale. A completare il quadro dei premi maggiori ci sono i 2 milioni di euro andati a Quattro Castella, in Emilia-Romagna, e il milione e mezzo assegnato a Jerzu, in Sardegna.

Il Piemonte, nel complesso, chiude comunque con un bilancio positivo, totalizzando 18 premi nelle varie categorie. La provincia di Torino si conferma la più fortunata della regione, con undici vincite complessive, tra cui due premi da 100.000 euro nel capoluogo. Buone notizie anche per l’Alessandrino, che porta a casa quattro premi, e per il Novarese, con due biglietti vincenti tra Novara città e Galliate.

Per il Verbano Cusio Ossola, invece, l’estrazione non ha riservato colpi di scena. Nessun biglietto del territorio figura tra quelli premiati nelle categorie principali, lasciando l’amaro in bocca a chi aveva sperato in un colpo di fortuna sotto l’albero o nella calza della Befana.