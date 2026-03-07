Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del bel tempo. "Oggi la depressione risalirà a nord verso la Spagna colmandosi gradualmente e la rotazione da est della circolazione negli alti strati sul territorio piemontese favorirà un'attenuazione della nuvolosità e dell'apporto di sabbia - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - . Condizioni di tempo generalmente soleggiato per domenica e lunedì mattina grazie all'azione di un'alta pressione con massimo a nord delle Alpi. Le temperature rimarranno particolarmente miti per il periodo".

SABATO 7 MARZO 2026

Nuvolosità: cielo in prevalenza soleggiato, con addensamenti a ridosso delle vallate alpine sudoccidentali, più consistenti nella prima parte della giornata. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali fino al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo sui 2000 m in serata. Venti: deboli localmente moderati da est sulle Alpi e da nordest sull'Appennino; debole ventilazione orientale in pianura

DOMENICA 8 MARZO 2026

Nuvolosità: cielo soleggiato con foschie e nebbie sulle pianure orientali fino al primo mattino e addensamenti sui settori alpini occidentali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 1900-2100 m. Venti: deboli in rotazione da sudest a sud sulle Alpi; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino e ventilazione orientale in pianura