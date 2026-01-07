Genio e rivalità: "Amadeus" racconta Mozart e Salieri al teatro La Fabbrica

La storia di uno dei più grandi compositori di sempre va in scena questa sera, mercoledì 7 gennaio, alle 21.00 al teatro La Fabbrica di Villadossola. La stagione teatrale comunale prosegue infatti con “Amadeus”, spettacolo reso universalmente noto dall’omonimo film di Miloš Forman, vincitore di otto premi Oscar. L’opera ripercorre la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, e in particolare la storia di invidie, odio e gelosie che negli anni sono nati tra lui e Antonio Salieri, suo storico “rivale” nella musica.

Lo spettacolo è scritto da Peter Shaffer e diretto da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. In scena Ferdinando Bruni, Daniele Fedeli, Valeria Andreanò, Riccardo Buffonini, Matteo de Mojana, Alessandro Lussiana, Ginestra Paladino, Umberto Petranca e Luca Toracca. Lo spettacolo è audiodescritto; l'ingresso è ridotto per non vedenti e ipovedenti e gratuito per gli accompagnatori.