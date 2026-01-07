Visite guidate e performance di danza contemporanea per i "Dieci anni a Casa del Rodis"

Doppio appuntamento, all’inizio del 2026, nell’ambito della mostra “Dieci anni a Casa de Rodis”, allestita nello spazio espositivo in piazza Mercato a Domodossola in occasione del suo decennale. Venerdì 9 gennaio alle 18.30 una nuova replica di “10 piccole stanze”, una performance di danza contemporanea con Danila Massara, che danzerà tra le opere esposte a Casa de Rodis in un’esperienza unica che fonde le due forme d’arte. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro giovedì 8 gennaio tramite un’e-mail a mostre@collezioneposcio.it.

Sabato 10 gennaio alle 17.00, invece, una visita guidata alla mostra. I visitatori saranno accompagnati dalla curatrice Elena Pontiggia alla scoperta delle opere esposte. I posti sono limitati: è richiesta la prenotazione entro il 9 gennaio.