 / Cultura

Cultura | 07 gennaio 2026, 14:00

Visite guidate e performance di danza contemporanea per i "Dieci anni a Casa del Rodis"

Il 9 e 10 gennaio doppio appuntamento in piazza Mercato a Domodossola, dove proseguono i festeggiamenti per il decennale dello spazio espositivo

Visite guidate e performance di danza contemporanea per i &quot;Dieci anni a Casa del Rodis&quot;

Doppio appuntamento, all’inizio del 2026, nell’ambito della mostra “Dieci anni a Casa de Rodis”, allestita nello spazio espositivo in piazza Mercato a Domodossola in occasione del suo decennale. Venerdì 9 gennaio alle 18.30 una nuova replica di “10 piccole stanze”, una performance di danza contemporanea con Danila Massara, che danzerà tra le opere esposte a Casa de Rodis in un’esperienza unica che fonde le due forme d’arte. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro giovedì 8 gennaio tramite un’e-mail a mostre@collezioneposcio.it.

Sabato 10 gennaio alle 17.00, invece, una visita guidata alla mostra. I visitatori saranno accompagnati dalla curatrice Elena Pontiggia alla scoperta delle opere esposte. I posti sono limitati: è richiesta la prenotazione entro il 9 gennaio.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore