Cultura | 27 febbraio 2026, 07:55

La biblioteca chiama i giovani: spazio alle idee under 20

Venerdì 27 febbraio a Domodossola un incontro per progettare insieme i nuovi ambienti dedicati alle ragazze e ai ragazzi del territorio

Un invito diretto alle nuove generazioni: chi non ha ancora compiuto 20 anni ed è pieno di proposte, interessi e progetti per la propria città avrà presto l’occasione di far sentire la propria voce. La biblioteca di Domodossola si prepara infatti ad ampliare i suoi locali e punta a coinvolgere proprio i più giovani nella definizione dei nuovi spazi.

L’obiettivo non è semplicemente destinare alcune aree ai ragazzi, ma costruirle insieme a loro, raccogliendo suggerimenti e idee per trasformare la biblioteca in un punto di riferimento sempre più dinamico e partecipato.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni 21 Marzo e Libera Vco, con la collaborazione di Rane Volanti. Durante l’incontro sarà possibile proporre attività, immaginare nuovi utilizzi degli ambienti e confrontarsi con altri coetanei del territorio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio, dalle 15 alle 16.30, nei locali della biblioteca di Domodossola. Un’occasione concreta per diventare protagonisti e contribuire a ridisegnare uno spazio culturale pensato a misura di giovani.

Redazione

