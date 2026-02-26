La compagniadellozio torna a Varzo: in scena i "Poveri cristi" della periferia romana

La Compagniadellozio torna al teatro Alveare di Varzo con un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro nei Borghi”, che porta spettacoli e cultura in numerosi comuni ossolani. Venerdì 6 marzo alle 21.00 il teatro varzese ospita “Poveri cristi”, spettacolo scritto e interpretato da Ascanio Celestini con musiche di Gianluca Casadei.

In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di “poveri cristi”. C'è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C'è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. C'è Joseph che è partito dal suo paese, ma prima di arrivare in Italia è stato seppellitore, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. E poi c'è il razzista, la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, Domenica, il Preposto della cooperativa e persino San Francesco...Ma quando lo spettacolo va in scena non ci sono tutti: ad ogni replica i protagonisti scelgono un paio di storie, una manciata di personaggi. Come in un concerto dove il musicista sceglie quali brani diversi suonare, fa una scaletta.