26 febbraio 2026

La compagniadellozio torna a Varzo: in scena i "Poveri cristi" della periferia romana

Il 6 marzo lo spettacolo di e con Ascanio Celestini, che racconta storie di vita dimenticate

L'attore Ascanio Celestini



La Compagniadellozio torna al teatro Alveare di Varzo con un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro nei Borghi”, che porta spettacoli e cultura in numerosi comuni ossolani. Venerdì 6 marzo alle 21.00 il teatro varzese ospita “Poveri cristi”, spettacolo scritto e interpretato da Ascanio Celestini con musiche di Gianluca Casadei.

In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di “poveri cristi”. C'è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C'è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. C'è Joseph che è partito dal suo paese, ma prima di arrivare in Italia è stato seppellitore,  emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. E poi c'è il razzista, la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, Domenica, il Preposto della cooperativa e persino San Francesco...Ma quando lo spettacolo va in scena non ci sono tutti: ad ogni replica i protagonisti scelgono un paio di storie, una manciata di personaggi. Come in un concerto dove il musicista sceglie quali brani diversi suonare, fa una scaletta.

l.b.

