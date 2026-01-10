Ospedale unico: il Movimento 5 Stelle Vco boccia la scelta di Piedimulera

Il Movimento 5 Stelle VCO, attraverso il portavoce Imerio Frattini, critica con forza la decisione della Regione Piemonte di individuare Piedimulera come sede del futuro ospedale unico del Verbano Cusio Ossola.

"Si torna al punto di partenza dopo vent’anni di incertezze e almeno quattro tornate elettorali giocate sul tema della sanità – sottolinea Frattini – senza che finora siano state fornite risposte concrete ai cittadini".

Il comunicato ricorda come l’area di Piedimulera fosse già stata proposta dall’allora assessore Guarducci e poi bocciata dal referendum “verbanese” del 2003. Dopo il blocco della proposta e il dibattito su un sito alternativo a Ornavasso, il nuovo ospedale è previsto solo entro il 2035.

Il M5S chiede ora che la sanità pubblica nel VCO sia rafforzata e che i presìdi esistenti rimangano di valenza pubblica, per garantire servizi sanitari di qualità. Fondamentale, secondo il movimento, è anche intervenire sulla sicurezza dei collegamenti e delle infrastrutture viarie per garantire un accesso sicuro al nuovo nosocomio.

"Diversamente – avverte Frattini – si rischia di creare cattedrali nel deserto o di illudere nuovamente un territorio già provato, dove la sanità privata ha spesso preso il sopravvento su quella pubblica. I cittadini non devono dimenticare quanto, negli anni, siano stati presi in giro mentre il Servizio Sanitario Nazionale veniva progressivamente smantellato".