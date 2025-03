A Palazzo San Francesco la mostra collettiva "Cuore di pietra"

Venerdì 7 marzo alle 17.00 a Palazzo San Francesco a Domodossola sarà inaugurata la mostra collettiva “Cuore di pietra”, evento clou dell’omonimo progetto promosso dal Kiwanis Club cittadino in collaborazione con il gruppo Tosco Marmi volto a promuovere l’arte locale e raccogliere fondi per i programmi di prevenzione al bullismo nelle scuole della provincia. L’esposizione raccoglie le opere di 20 diversi artisti locali, che hanno donato ciascuno due lavori per sostenere l’iniziativa. Sarà visitabile dal 7 al 30 marzo.

Tutti gli artisti presenti espongono due opere, tutte ispirate al tema “Cuore di pietra”, dimostrando che la pietra non è soltanto un elemento del paesaggio, ma anche una materia prima di molte costruzioni e opere d’ingegno. La mostra raccoglierà anche le fotografie che Massimo Stringara ha realizzato immortalando gli stessi artisti all’opera. È stato, inoltre, pubblicato un catalogo della mostra, curato da Liliana Righi con le foto dello stesso Stringara e i testi critici di Giuseppe Possa.

Questi i 20 artisti che hanno aderito al progetto: Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Sergio Bertinotti, Renzo Foglietta, Paolo Giacomello, Michela Mirici Cappa, Ornella Pelfini, Gianluca Ripepi, Michele Scaciga, Federico Spinozzi, Paolo Stefanelli, Giorgio Stefanetta, Fernanda Taddei Rolandi, Angelo Igino Torrielli, Cristiaan Veldman, Gianni Villa, Tiziana di Pietre Trovanti, oltre ai defunti Carlo Bossone, di cui si celebra il 120° anniversario della nascita, Alessandro Giozza e Peppino Stefanoni (le cui opere sono state donate dalle famiglie).

Il progetto “Cuore di Pietra” rappresenta una significativa opportunità per valorizzare l’arte contemporanea nell’Ossola e nella provincia del Verbano Cusio Ossola. L’iniziativa è realizzata grazie alla sinergia tra il Kiwanis Club di Domodossola e il gruppo Tosco Marmi, con il patrocinio dei comuni di Domodossola e Crevoladossola e i contributi di Cipir Utility, Mandrini, Publiverbano Decò, Officina del Cioccolato e Comitato Carlo Bossone.