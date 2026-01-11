La Cappella Musicale del Calvario cerca nuove voci per la corale di Calice

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è alla ricerca di nuove voci femminili e maschili da inserire nell’organico della corale di Calice. “Cantare fa bene allo spirito e provare non costa nulla - si legge nella nota della Cappella Musicale -. Offriamo l’opportunità di partecipare a liturgie solenni, al Sacro Monte Calvario e nella Parrocchia di Calice, e a molti concerti, nel nostro territorio, in Piemonte e in Lombardia, nonché un percorso di crescita culturale ed artistica attraverso una continua formazione musicale e corale, in un clima allegro e accogliente”. La corale propone un repertorio che spazia dal barocco al novecento, dal sacro al profano, accompagnati dall’organo, da diversi strumenti e dall’orchestra e si riunisce per le prove ogni venerdì sera alle 21.00 al Sacro Monte Calvario di Domodossola. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 9852691 o l’indirizzo e-mail info@cappellasmc.it.

La corale di Calice è sorta nel 1974 sotto la direzione di Aldo Pernat per il servizio liturgico nel Santuario del SS. Crocifisso al Sacro Monte Calvario di Domodossola e nella parrocchia di Calice. Nel 1989, in collaborazione con alcuni musicisti facenti parte di prestigiose istituzioni musicali sia italiane che straniere, ha dato vita alla Camerata Strumentale di San Quirico, divenuta nel 2003 Orchestra da camera, e nel 1995 ha ricostituito la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario. Nel 1997 la voglia di eseguire pagine di musica sacra e profana del periodo rinascimentale e barocco hanno spinto alcuni coristi alla costituzione del gruppo Il Convivio Rinascimentale. La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola deve la sua denominazione all’attività d’insieme, sia liturgica sia concertistica, svolta da questi gruppi al Sacro Monte coinvolgendo un ampio organico di musicisti articolato in diverse formazioni. Nel 2022 ha fondato, con il coro lirico Viotti di Vercelli e la corale Sant’Abbondio di Buronzo l’associazione Polimnia Arts Company.