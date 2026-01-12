Ospedale a Piedimulera, Spanò: "Scelta strategica orientata all'interesse generale"

“Desidero esprimere un apprezzamento formale all’assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, per il senso di responsabilità istituzionale e la coerenza dimostrata nell’assunzione di una decisione strategica di particolare complessità”. Sono parole di Domenico Spanò, presidente dell’ordine Tsrm Pstrp (tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) per le province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Biella in merito alla scelta di Piedimulera come sito per il nuovo ospedale del Vco.

Prosegue Spanò: “La scelta adottata è il risultato di un percorso amministrativo rigoroso e testimonia un approccio serio e orientato all’interesse generale, capace di coniugare visione di sistema, sostenibilità e prospettiva di lungo periodo. Dal punto di vista della comunità locale, la decisione di procedere verso la realizzazione di un unico presidio ospedaliero per il territorio del Vco, con localizzazione a Piedimulera, rappresenta un atto di governo che tiene conto non solo degli aspetti sanitari e organizzativi, ma anche delle ricadute sociali e territoriali complessive della provincia. Si tratta di una scelta che contribuisce a rafforzare l’equità nell’accesso alle cure e a consolidare una programmazione sanitaria responsabile - conclude - coerente con le esigenze presenti e future del territorio, superando una frammentazione che per anni ha rallentato decisioni non più rinviabili”.