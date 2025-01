Marco Longo Dorni saluta il Csi: dopo 20 anni il testimone passa a Carlo Coppi

“Con l’assemblea delle società sportive tenutasi nella giornata di ieri si è concluso dopo 20 anni (più 15 da dirigente) il mio mandato come presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano di Verbania”. Marco Longo Dorni lascia dunque il timone del Csi provinciale.

“In questi anni – dichiara - ho sempre cercato con tutti i miei limiti di rispondere al bisogno di “sport per tutti”, con scelte non sempre facili, cercando di migliorare l’immagine della nostra associazione senza alterarne i valori, di sperimentare proposte nuove e non sempre convenzionali o di dare dove potevo anche come delegato provinciale del Coni un contributo al mondo dello sport”.

“Le oltre 80 società sportive affiliate al Csi Verbania e i nostri 13.000 tesserati, in particolare i più giovani sono sempre stati al centro delle mie attenzioni. Penso – prosegue Longo Dorni - di aver dato tutto quello che potevo all’associazione, ma sono certo che dal Csi ho ricevuto molto di più e non parlo di aver avuto modo di conoscere autorità, dirigenti, tecnici, o di aver potuto gestire impianti, organizzato eventi o consegnato coppe e medaglie; ma di aver contribuito a far innamorare decine di migliaia di bambini/e e ragazzi/e al mondo dello sport educativo e di aver dato la possibilità a giovani e ad adulti di continuare a praticare con passione l’attività sportiva anche se semplicemente a livello amatoriale e dilettantistico”.

“Tutto questo – continua - è stato però reso possibile solo grazie al grande aiuto di chi con me ha condiviso negli anni questo viaggio, gli amici delle varie presidenze, tutti i dirigenti che si sono alternati, il gruppo arbitri e tutte le persone dal presidente nazionale in giù innamorate dell’associazione che mai si sono sottratte al proprio dovere anche nei momenti più difficili e impegnativi. Un piccolo gruppo che però quasi per magia cresceva esponenzialmente quando il Csi chiedeva aiuto, quando c’era bisogno di dare una mano, quando gli eventi e le manifestazioni diventavano grandi e impegnative”.

Longo Dorni conclude con il passaggio di testimone: “Lascio un Csi Verbania sano nelle mani di Carlo Coppi a cui faccio un grande in bocca al lupo e alla sua nuova squadra che saprà con lui sicuramente continuare sulla via tracciata. Mi sono tolto la fascia di “capitano” ma non la maglia del Csi perché quella ormai ti è cucita addosso per sempre. Questo non è quindi un addio ma solo un arrivederCSI”.

All’assemblea erano presenti, insieme a Marco Longo Dorni e il nuovo presidente provinciale Carlo Coppi, anche il presidente nazionale del Csi Vittorio Bosio, il presidente regionale Mauro Santanera, il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana con la delegata allo sport Gabriella Pellizzari e il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella con l’assessore allo sport Katiuscia Zucco.