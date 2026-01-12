Nuovo ospedale del Vco, Luigi Songa promuove la scelta di Piedimulera

Anche Indipendenza entra nel merito della scelta dell'ospedale nuovo del Vco a Piedimulera. "La scelta fatta dai tecnici del Politecnico di Torino relativamente alla localizzazione del nuovo ospedale unico del VCO non può che soddisfarci e confermare che quando si fa buona politica si raggiungono risultati concreti. Non possiamo che valutare positivamente- le parole di Luigi Songa - il comportamento dell’assessore regionale Riboldi che con coraggio e serietà ha affrontato questo tema difficile, giungendo a una determinazione reale.Adesso aspettiamo il voto del Consiglio Regionale e poi ci aspettiamo si inizi a “correre” per progettazione e messa in opera dell’ospedale.Confidiamo che anche sui tempi l’Assessore Riboldi saprà mantenere la parola e starà sul pezzo fino alla conclusione del progetto."
In Breve
lunedì 12 gennaio
domenica 11 gennaio
sabato 10 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?