Sanità | 12 gennaio 2026, 09:00

Nuovo ospedale del Vco, Luigi Songa promuove la scelta di Piedimulera

Indipendenza: “Decisione che conferma la bontà del lavoro tecnico e politico. Ora si acceleri su progettazione e realizzazione”

Anche Indipendenza entra nel merito della scelta dell'ospedale nuovo del Vco a Piedimulera. "La scelta fatta  dai tecnici del Politecnico di Torino relativamente alla localizzazione del nuovo ospedale unico del VCO non può che soddisfarci e confermare che quando si fa buona politica si raggiungono risultati concreti. Non possiamo che valutare positivamente- le parole di Luigi Songa - il comportamento dell’assessore regionale Riboldi che con coraggio e serietà ha affrontato questo tema difficile, giungendo a una determinazione reale.Adesso aspettiamo il voto del Consiglio Regionale e poi ci aspettiamo si inizi a “correre” per progettazione e messa in opera dell’ospedale.Confidiamo che anche sui tempi l’Assessore Riboldi saprà mantenere la parola e starà sul pezzo fino alla conclusione del progetto."

Daniele Piovera

