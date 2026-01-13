Carenza di medici nel Vco: l’Asl avvia una nuova ricerca di professionisti

L’Asl Vco è alla ricerca di personale medico per attività territoriale. Un passo indispensabile, come sottolineato su più fronti, per garantire la continuità del servizio sanitario sul territorio provinciale, soprattutto all’indomani dell’annuncio, da parte della regione, della scelta di Piedimulera come sede per il nuovo ospedale del Vco. Per potenziare i servizi sul territorio, dunque, la Soc Distretto Vco cerca medici di medicina generale, di continuità assistenziale (Rsa) e pediatri di libera scelta.

I professionisti che fossero interessati possono inviare la propria candidatura tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.aslvco.it allegando curriculum vitae, documento d’identità e il modulo di autocertificazione disponibile sul sito dell’As Vco. Solo per la richiesta di ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail distretto.vco@aslvco.it oppure il numero 0323 868362.