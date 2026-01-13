Si riunisce a Trobaso il Comitato per la difesa dei tre ospedali del Vco

Alle 18.00 di oggi, martedì 13 gennaio, al circolo Arci di Trobaso è in programma una riunione del Comitato per la difesa dei tre ospedali del Vco. Il gruppo, nato per far sentire la propria voce contro la costruzione di un nuovo ospedale unico in provincia, si riunisce “per decidere le azioni da intraprendere contro lo sciagurato progetto di ospedale unico a Piedimulera e invita tutti i cittadini a partecipare”.

Il comitato, si legge in una nota, “ribadisce il suo fermo no al progetto di ospedale unico e la fondamentale importanza degli attuali tre presidi ospedalieri del Verbano Cusio Ossola che vanno preservati ristrutturati e potenziati, unitamente al potenziamento della medicina territoriale, per offrire ai cittadini una servizio sanitario pubblico capillare e accessibile”.