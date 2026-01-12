Nuovo ospedale a Piedimulera, Pizzi chiede l’accesso agli atti sullo studio del Politecnico

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha comunicato di aver presentato nella giornata di oggi alla Regione Piemonte un’istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990.

La richiesta riguarda lo studio realizzato dal Politecnico di Torino e tutta la documentazione istruttoria relativa al processo che ha portato all’individuazione dell’area di Piedimulera per la realizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola.

«L’iniziativa – spiega il primo cittadino – è finalizzata a garantire una piena conoscenza degli elementi tecnici alla base della decisione assunta», sottolineando come l’accesso alla documentazione sia ritenuto fondamentale nell’interesse della comunità domese.

L’istanza si inserisce nel dibattito in corso sulla localizzazione del nuovo presidio ospedaliero provinciale, tema che continua a suscitare attenzione e confronto sul territorio. Domodossola al momernto è l'unico Comune ad aver richiesto l'accesso agli atti. Bisognerà vedere se anche gli altri Comuni esclusi (Verbania, Gravellona, Ornavasso e VIlladossola) faranno lo stesso.