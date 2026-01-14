Ospedale nuovo, Ferroni: "Progetto ambizioso, ma il territorio fa i conti con una sanità a pezzi"

Anche il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni interviene nel dibattito relativo alla riorganizzazione sanitaria del Vco, all’indomani dell’annuncio della scelta di Piedimulera come area preposta alla costruzione del nuovo ospedale unico della provincia.

“Sulle modalità con cui, nel corso degli anni, si è dibattuto di sanità nel Vci ci sarebbe molto da dire, ma non è certo questo il momento - sottolinea il primo cittadino cremonese -. Per ora mi limito a un paio di considerazioni. Si tratta, al momento, di una comunicazione alla quale dovranno seguire atti formali da parte della regione. L’obiettivo del 2035 è sicuramente ambizioso, ma si parla comunque di un decennio durante il quale il territorio dovrà fare i conti con una sanità che cade a pezzi”.

Prosegue Ferroni: “Nel frattempo resta da capire in questa fase di transizione che fine faranno le strutture esistenti a Domodossola e Verbania. In particolare diventa centrale il tema del Dea, la famosa deroga ministeriale sarà ancora valida o uno dei due chiude, e se sì, quale? Ribadisco che l’ospedale (ovunque sarà) non può comunque prescindere dallo sviluppo della medicina territoriale, che ad oggi arranca. Ricordo che a Crevoladossola abbiamo una delle poche Case della Salute operative e funzionali, ma ad oggi non c’è stato alcun riscontro da parte dell’Asl rispetto alla nostra disponibilità per fornire gratuitamente spazi aggiuntivi per nuovi servizi. Dieci anni sono un’eternità - conclude - per chi ha problemi di salute: un intervento nel Vco, a prescindere dal nuovo ospedale, serve ora”.