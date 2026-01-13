Il cardiochirurgo Andrea Audo sull’ospedale unico: "Non è importante Piedimulera, basta realizzarlo"

Andrea Audo, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera di Alessandria, plaude alla scelta della realizzazione di un ospedale unico per il Verbano Cusio Ossola. Il cardiochirurgo vive ad Alessandria, ma è originario di Trontano. Nel 2021 il comune di Trontano gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Più volte, a margine di conferenze tenute in Ossola, aveva auspicato la realizzazione di un unico ospedale forte. Dice Audo: “Ho appreso la notizia che Piedimulera è l'area più indicata per la realizzazione dell'ospedale del Vco secondo uno studio del Politecnico di Torino, a cui la regione si era rivolta per valutare e scegliere la zona migliore in cui costruire il nuovo ospedale: sono contento. Non è importante che sia Piedimulera, l'importante è che sia un ospedale unico in un posto lontano dal centro urbano, comodo per i parcheggi e in un luogo sicuro non soggetto a frane o allagamenti”.

“L'assessore regionale Federico Riboldi mi sembra molto impegnato e determinato. O lo realizzano ora o mai più – prosegue il cardiochirurgo - e dovrò rassegnarmi all'ospedale spezzatino. Finora tutta la mia vita lavorativa è passata aspettando la realizzazione dell'ospedale unico con il sogno di andare a lavorare lì. Ero studente di medicina e si parlava della realizzazione dell'ospedale unico per il Verbano Cusio Ossola, mi sono laureato a 25 anni e mi sono specializzato con questo sogno. Ormai mi restano 15 anni alla pensione. Bisogna trovare una soluzione, perché piuttosto che due ospedali deboli, l'ho sempre detto, ci vuole un grosso ospedale più forte”.