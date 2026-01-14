"Super app" di Poste Italiane, nel Vco sono già 35mila i cittadini che la utilizzano

Continua il successo per la nuova “Super app" di Poste Italiane in provincia del Verbano Cusio Ossola, dove, dal lancio avvenuto a luglio 2025, sono oltre 35mila i cittadini ad averla scaricata e utilizzata. I comuni della provincia in testa Verbania, Domodossola, Omegna e Gravellona Toce.

La transizione digitale di Poste Italiane è una realtà da record. Sono già circa 16 milioni gli italiani che usano l’applicazione “P”, l’applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del gruppo.

Con l’app “P” è possibile prenotare il proprio turno in 9 uffici postali del Verbano Cusio Ossola e velocizzare le operazioni allo sportello. Permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, svolgere tutte le operazioni per sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, tenendo d’occhio le forniture. Dall’app si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto.

Con la funzione “Mappe” è possibile cercare l’ufficio postale più vicino o più comodo, i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o fare il reso di un pacco, trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane. Altra importante novità è il wallet digitale, spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Il vero punto di forza della super app è, quindi, l’integrazione in un’unica piattaforma di un ampio numero di servizi che in passato erano distribuiti su app diverse e la forte semplificazione a vantaggio del cittadino.