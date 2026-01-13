Sport e inclusione: a Gravellona il torneo provinciale di Baskin

Si concluderà il 23 gennaio “Sport Jam”, il progetto che unisce sport, scuola e inclusione nella provincia del Vco. L’evento conclusivo si terrà al palazzetto dello sport di Gravellona Toce, che ospita il torneo scolastico provinciale di Baskin, che coinvolge le scuole superiori del territorio e conclude un percorso di formazione che ha coinvolto studenti e docenti.

Il percorso formativo ha visto la creazione di team di Baskin dotati di kit specifici in tre istituti superiori del territorio: IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, IIS Ferrini Franzosini di Verbania e Liceo Gobetti di Omegna. Parteciperanno al torneo anche studenti dal Liceo Cavalieri di Verbania, e dagli altri istituti citati per un totale di 4 Istituti scolastici rappresentati dai diversi poli della provincia del Vco. I circa 100 studenti coinvolti avranno la possibilità di sperimentare il Baskin in modalità di team competition, rafforzando collaborazione, inclusione e competenze sportive.

Il torneo sarà coordinato da Azzurra Basket Vco, che faciliterà le attività e supporterà la gestione della giornata, valorizzando le occasioni di partecipazione e aggregazione tra i giovani. La giornata si svolgerà con l’arrivo delle squadre entro le 9.00, seguita dalle gare di Baskin e dalle attività sportive correlate fino a metà mattina. Dopo la pausa pranzo, le gare e le dimostrazioni riprenderanno fino al termine della giornata, con la premiazione finale prevista intorno alle 14.30.

I consiglieri della provincia del Vco Alessio Baldi e Gabriella Pelizzari sottolineano l’importanza di questo evento per consolidare la rete tra istituzioni, servizi e associazioni sportive, favorendo la partecipazione dei giovani e promuovendo l’inclusione attraverso lo sport. L’assessore allo sport del comune di Gravellona Toce, Luca Forcina, evidenzia come l’iniziativa rappresenti non solo un importante appuntamento sportivo, ma anche un momento educativo e sociale di grande valore per il territorio. “Ospitare al PalaCipir un evento come il torneo provinciale di Baskin – afferma – significa valorizzare le nostre strutture sportive come luoghi di inclusione, incontro e crescita per i giovani. Il Baskin dimostra concretamente come lo sport possa abbattere barriere, favorire la partecipazione di tutti e trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la solidarietà”.

Fabio Marzorati, responsabile del progetto Baskin di Azzurra Basket Vco, sottolinea come la manifestazione sia il momento culminante di un percorso di formazione al Baskin che ha permesso agli studenti di acquisire competenze tecniche e sociali, imparando il valore del gioco di squadra e della cooperazione. “Abbiamo aderito a questo progetto perché rientrava perfettamente negli obiettivi che la nostra società Azzurra Basket Vco si è prefissata, cioè tramite lo sport diffondere nei giovani una cultura inclusiva che accolga e valorizzi le capacità dei singoli permettendo a ciascuno di esprimere tutto il proprio potenziale a favore della squadra”.

Il progetto Sport Jam è organizzato dalla provincia del Vco, Eurodesk Vco in rete con le cooperative sociali Vedogiovane e le associazioni sportive Azzurra Basket Vco, Virtus Basket, Bocciofila Anpi Vco, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale del Vco, Ciss Ossola e Ciss Cusio e i comuni di Villadossola, Verbania, Omegna e Gravellona Toce. Sport Jam è sostenuto dal Bando G.A.M.E. UPI 2.0, volto a promuovere sport inclusivi e percorsi formativi tra i giovani, con particolare attenzione a inclusione, socializzazione e partecipazione attiva.