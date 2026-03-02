Il Vco unito per sostenere la comunità di Niscemi

Più di cinquecento cannoli venduti con offerta libera in piazza Mercato a Domodossola dai volontari dell'associazione omegnese La Ciminiera. L'iniziativa verrà ripetuta anche domenica prossima all'Imbarcadero di Intra: la finalità è di sostenere concretamente la comunità di Niscemi, in Sicilia, il paese che rischia di scomparire inghiottito dalle frane e dal cedimento del terreno. “Un grazie - le parole del vice presidente Alessandro Marchini - a chi è venuto a trovarci ieri a Domodossola: abbiamo superato quelle che erano le più rosee aspettative. Il ricavato è stato di 900 euro, che cercheremo di aumentare domenica a Verbania. Abbiamo preso contatti con l'amministrazione comunale di Niscemi e la parrocchia: quanto riusciremo a raccogliere sarà bonificato sul conto dedicato alla gestione delle emergenze”.
