Albertella replica alle critiche: "Basta ego e campanilismi. Ora è tempo di riformare la sanità del Vco"

Il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, replica alle critiche sollevate nelle ultime ore in merito al tema dell’ospedale unico del Vco, tra cui le accuse mosse dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. Queste le sue parole:

“Fare politica significa mettere al centro il bene pubblico piuttosto che l’ego e i campanilismi. Chi per non perdere consenso ambisce a una guerra fratricida sulla pelle dei cittadini, che i residenti del Vco sconterebbero pagando pegno col loro diritto alla salute, non mi vedrà partecipare. La rissa non mi è mai interessata, cambiare in meglio la vita dei verbanesi e più in generale di chi abita in provincia sì, quello mi sta a cuore. Il ministero ha preso una decisione chiara: un solo ospedale generalista. Abbiamo lottato ma abbiamo dovuto incassare la sconfitta. La regione ha decretato l’area in cui sorgerà il nuovo ospedale generalista: abbiamo proposto alternative, portato dati, fatto valere le nostre ragioni. Ora è tempo di riformare l’intera sanità del Vco e per farlo occorrono tenacia, competenza, raziocinio e unità. Chi vuole giocare a fare a botte si sfoghi in palestra. Quando vorrà fare politica nell’interesse pubblico saprà dove trovarmi”.