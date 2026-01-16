"Jesus Christ Superstar" in scena a Domodossola in un'inedita versione jazz

“Jesus Christ Superstar”, uno dei musical più noti di sempre, arriva a Domodossola in una versione inedita. Lo spettacolo va in scena venerdì 23 gennaio alle 21.00 nel santuario della Madonna della Neve, riproponendo le celeberrime note del musical di Andrew Lloyd in chiave jazz. La serata rientra nella stagione di “Teatro nei Borghi”, rassegna teatrale promossa dalla compagniadellozio su tutto il territorio ossolano.

Lo spettacolo è prodotto dal festival Box Organi e arriva in Ossola con un grande nome del territorio: il pianista, arrangiatore e organista Roberto Olzer. “Abbiamo voluto in cartellone Roberto Olzer perché la nostra programmazione affianca a nomi del panorama nazionale gli artisti del territorio; in questo caso il nome di Olzer riassume in sé entrambe queste caratteristiche. È stato lui a suggerirci questo evento, che ci ha trovati subito concordi. Jesus Christ Superstar fu un film iconico ed epocale, e poterlo ascoltare in questa versione jazz che coinvolgerà l’organo della chiesa della Madonna della Neve era un’occasione da non perdere”, spiegano dalla compagniadellozio. In scena con Olzer i musicisti Sandro di Pisa (chitarra e narrazione) e Nadio Marenco (fisarmonica).