Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta depressione con minimo sulle isole britanniche convoglia flussi umidi dai quadranti meridionali sul Piemonte causando deboli precipitazioni diffuse fino a sabato mattina, nevose a quote di bassa montagna, quindi tra i 900 e i 1400 m. “Dopo una temporanea attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, si avrà una nuova intensificazione nella giornata di domenica quando – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si formerà un minimo secondario sulla penisola iberica; il tempo si manterrà diffusamente perturbato fino alla mattinata di lunedì quando il livello delle nevicate scenderà a quote collinari, sui 300-500 m sul Piemonte centro-meridionale”.

SABATO 17 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo coperto. Precipitazioni: deboli diffuse, localmente moderate su Cuneese e settore settentrionale al mattino, in attenuazione nel pomeriggio soprattutto sul settore orientale. Quota neve sui 900-1100 m sul Cuneese, sui 1200-1400 m sugli altri settori alpini. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1400-1700 m sulle Alpi, sui 1800 2100 m sull'Appennino. Venti: moderati localmente forti da sudest sulle Alpi; moderata tramontana sull'Appennino; debole ventilazione dai quadranti settentrionali in pianura, localmente moderata sul settore orientale.

DOMENICA 18 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo coperto sul Piemonte occidentale, molto nuvoloso sul settore orientale della regione. Precipitazioni: deboli o moderate su Torinese e Cuneese, più sparse altrove; intensificazione in serata su Biellese e Verbano. Quota neve in calo fino a 600-800 m sul basso Piemonte, 800-1000 m sul resto della regione. Zero termico: in calo in serata fino a 900-1100 m sul Cuneese e a 1300-1400 sugli altri settori. Venti: moderati orientali sulle Alpi, localmente forti sul settore sudoccidentale; sostenuta tramontana sull'Appennino; vento debole da nord, nordest in pianura, moderato sul settore orientale.