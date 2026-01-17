 / Attualità

Attualità | 17 gennaio 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato nevicate in montagna

Una vasta depressione con minimo sulle isole britanniche convoglia flussi umidi dai quadranti meridionali sul Piemonte causando deboli precipitazioni diffuse fino a sabato mattina, nevose a quote di bassa montagna, quindi tra i 900 e i 1400 m. “Dopo una temporanea attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, si avrà una nuova intensificazione nella giornata di domenica quando – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si formerà un minimo secondario sulla penisola iberica; il tempo si manterrà diffusamente perturbato fino alla mattinata di lunedì quando il livello delle nevicate scenderà a quote collinari, sui 300-500 m sul Piemonte centro-meridionale”.

 

SABATO 17 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo coperto. Precipitazioni: deboli diffuse, localmente moderate su Cuneese e settore settentrionale al mattino, in attenuazione nel pomeriggio soprattutto sul settore orientale. Quota neve sui 900-1100 m sul Cuneese, sui 1200-1400 m sugli altri settori alpini. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1400-1700 m sulle Alpi, sui 1800 2100 m sull'Appennino. Venti: moderati localmente forti da sudest sulle Alpi; moderata tramontana sull'Appennino; debole ventilazione dai quadranti settentrionali in pianura, localmente moderata sul settore orientale.

 

DOMENICA 18 GENNAIO 2026

Nuvolosità: cielo coperto sul Piemonte occidentale, molto nuvoloso sul settore orientale della regione. Precipitazioni: deboli o moderate su Torinese e Cuneese, più sparse altrove; intensificazione in serata su Biellese e Verbano. Quota neve in calo fino a 600-800 m sul basso Piemonte, 800-1000 m sul resto della regione. Zero termico: in calo in serata fino a 900-1100 m sul Cuneese e a 1300-1400 sugli altri settori. Venti: moderati orientali sulle Alpi, localmente forti sul settore sudoccidentale; sostenuta tramontana sull'Appennino; vento debole da nord, nordest in pianura, moderato sul settore orientale.

Redazione

