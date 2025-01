Uncem impegnato nell'attuazione del Piano Italia 5G: "Deve arrivare in tutte le valli"

"Siamo impegnati con il dipartimento per la trasformazione digitale, della presidenza del Consiglio dei Ministri, per la piena attuazione del Piano Italia 5G finanziato dal Pnrr. Non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo arrivare al più presto, con chi ha vinto i bandi e deve fare le installazioni, in tutti i comuni previsti". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

"Serve una azione decisiva. Il 5G deve arrivare in tutte le valli alpine e appenniniche - prosegue Bussone - I comuni devono stendere un tappeto rosso agli operatori che stanno facendo investimenti, sia con fondi pubblici sia con operazioni di potenziamento mosse dalle stesse imprese. Abbiamo urgenza di questo addensamento e potenziamento dei segnali. Rischiamo invece un nuovo divario, se i comuni saranno timidi e se i piani marceranno lentamente. Uncem lavora con il dipartimento, con il sottosegretario Butti, per un Piano 5G unito al Piano Italia 1 Giga che celermente connettono i territori montani italiani”.