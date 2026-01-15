Cst Novara e Vco, tutti i bandi aperti nel mese di gennaio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di gennaio in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando “Artescienza”: la Fondazione Cariplo sostiene progetti non convenzionali di ricerca, dove artisti e scienziati possano scambiare idee, sperimentare e contaminarsi interdisciplinarmente in risposta a precise esigenze di ricerca. Scadenza 31 marzo 2026.

Bando “Con i bambini”: l’impresa sociale “Con i bambini” sostiene progetti rivolti a persone di minore età in situazione di particolare vulnerabilità e alle loro famiglie, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile e promuovere la mobilità sociale e il pieno esercizio della cittadinanza. Scadenza 30 giugno 2027.

Bando “Contributi per iniziative di comunicazione”: promosso dalla regione Piemonte AI fine di valorizzare turisticamente Ie ecceIIenze territoriali con attività di comunicazione e di promo-pubblicità nell’ambito di eventi manifestazioni turistiche. Scadenza 20 gennaio 2026.

Bando "Festival Partecipativi": la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene esperienze culturali principalmente gratuite che si svolgano fuori da casa e dai luoghi convenzionali della cultura per ampliare la domanda e la partecipazione culturale e diversificarne la base sociale favorendo un maggior accesso alle esperienze culturali. Scadenza 2 aprile 2026 (per eventi tra settembre 2026 e marzo 2027).