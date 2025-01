Premia, sarà ultimata l'incompiuta casa di riposo

L’eterna incompiuta dalle valli Antigorio-Formazza vedrà finalmente la luce. Entro due anni potrebbe essere ultima la casa di riposo di Premia, che da oltre 25 anni attendeva d’essere completata.

Realizzata proprio all’ingresso del paese, a Rozzano, la casa di riposo nel 2023 era passata di proprietà del comune, dopo essere stata prima della vecchia Comunità Montana Valle Ossola e poi dell’Unione Alta Ossola.

A dare l’annuncio che verrà ultimata è stato l’assessore regionale Gianluca Vignale, che giovedì pomeriggio ha incontrato gli amministratori ossolani a Crodo. Completamento possibile grazie ai fondi di sviluppo e coesione che la Regione Piemonte ha assicurato al comune. Per finirla erano necessari 2 milinoi e 200 mila euro, l’amministrazione Braito ha messo a disposizione un milione e 1,2 milioni arriveranno dalla regione. ‘’L’amministrazione regionale ha investito più di 100 milioni di euro per i comuni per finanziare opere ritenute prioritarie – ha spiegato Vignale - . Questo della casa di riposo di Premia era un esempio. Una casa incompiuta come ne abbiamo altre in Piemonte. Grazie ai fondi sviluppo e coesione e alle scelte delle amministrazioni locali si ultimerà questa struttura per anziani, dando un servizio alla comunità’’.