Sicurezza sulle piste da sci, la Regione Piemonte stanzia 4,5 milioni di euro

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno a sostegno del comparto montano e del turismo invernale con un finanziamento da 4,5 milioni di euro destinato alla sicurezza delle piste da sci e degli impianti di risalita. Le risorse serviranno a coprire parte delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche piemontesi durante la stagione 2024/2025, con particolare attenzione agli interventi legati alla tutela della salute e alla garanzia delle condizioni di sicurezza nelle aree sciabili.

Il bando, aperto a micro, piccole e grandi stazioni, resterà disponibile fino al 16 febbraio. Nel dettaglio, 4,41 milioni di euro sono destinati alle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche, mentre 90 mila euro sono riservati ai Comuni che, soprattutto in realtà più piccole, gestiscono direttamente gli impianti e le piste.

I contributi potranno coprire non solo le spese per la sicurezza e l’assistenza agli utenti, ma anche i costi di funzionamento indispensabili per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita e delle piste di fondo. La Regione evidenzia inoltre l’importanza di procedure semplificate e tempi certi, per garantire un supporto concreto agli operatori del settore.

"La sicurezza sulle piste e negli impianti non è negoziabile" sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e al Sistema Neve Marco Gallo, spiegando che lo stanziamento rappresenta una scelta di responsabilità per tutelare sciatori, famiglie e lavoratori, sostenendo chi ogni giorno mantiene attivo il sistema neve piemontese.

A completare l’intervento, il bando include anche il sostegno alle spese per l’innevamento programmato, considerato un elemento fondamentale per garantire continuità alla stagione sciistica e condizioni di sicurezza migliori, in un contesto climatico sempre più imprevedibile.