La Fabbrica, doppio tutto esaurito per i prossimi spettacoli in cartellone

Tutto esaurito per i prossimi eventi al teatro La Fabbrica di Villadossola. Sia la commedia “Delirio a due”, con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, in programma venerdì 17 gennaio, che lo spettacolo di cabaret “La Commedia”, con Ale e Franz, di martedì 21 gennaio, hanno fatto registrare un sold out.

“Delirio a due” è un piccolo capolavoro del Teatro dell'Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Eugène Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia domina il paradosso e il grottesco, la perenne e futile lite tra lui e lei, marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo. Interpretata dalla coppia di attori e comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la regia è di Giorgio Gallione, la traduzione di Gian Renzo Morteo, scene e disegno luci di Nicolas Bovey e costumi di Francesca Marsella.

“La Commedia”, scritta da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis è diretta da Alberto Ferrari. Spettacolo che è un evolversi di eventi e situazioni nelle quali Ale e Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, sono i protagonisti di una serie di colpi di scena e reazioni comiche a catena, che permettono all’inossidabile duo comico e al pubblico, di fronte alle loro storie come ad uno specchio, di ridere e condividere una parentesi di leggerezza.

La stagione teatrale, organizzata dalla città di Villadossola grazie alla collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo, proseguirà nel mese di febbraio con gli spettacoli “Pirandello Pulp” con Massimo Dapporto e Fabio Troiano il 14 e “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini il 28. Gli ultimi appuntamenti della rassegna, che andranno in scena nel mese di marzo, sono “Ma per fortuna che c’era il Gaber” di e con Gioele Dix il 5 marzo, “Arlecchino?” scritto e diretto da Marco Baliani con Andrea Pennacchi il 13 marzo e “Strappo alla regola” con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano il 26 marzo, tutti con inizio alle ore 21.00.

I biglietti degli spettacoli della stagione teatrale 2024-25 sono disponibili alla biglietteria del teatro di Villadossola, in corso Italia 13, il martedì, il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00, oppure online sul sito del teatro.