Mutui, nel Vco immobili tra i più cari del Piemonte

Il 2025 si conferma un anno positivo per il mercato dei mutui anche nel Verbano-Cusio-Ossola, in linea con l’andamento regionale. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, in Piemonte il Tan medio dei mutui a tasso fisso è aumentato di 50 punti base rispetto a inizio anno, mentre il variabile ha registrato una diminuzione superiore a un punto percentuale, tornando competitivo dopo i forti rialzi del biennio precedente.
Nel contesto piemontese, la provincia del Vco si distingue per il valore degli immobili: Verbania è infatti la provincia con le case più care della regione, con un valore medio che nel 2025 supera i 224 mila euro. Un dato che si riflette direttamente sull’importo medio dei mutui richiesti, che nel Vco raggiunge i livelli più elevati del Piemonte, sfiorando i 140 mila euro.
A livello regionale, aumentano anche la durata media dei finanziamenti, salita a oltre 24 anni, e l’importo medio richiesto, che supera i 126 mila euro. La scelta del tasso fisso resta largamente predominante, con oltre il 96% dei richiedenti che preferisce bloccare la rata, nonostante il variabile consenta oggi un risparmio medio di circa 50 euro al mese su un mutuo ventennale da 150 mila euro. Un segnale di prudenza che accomuna anche le famiglie del VCO, attente a tutelarsi da eventuali future oscillazioni dei tassi.