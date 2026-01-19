Piemonte da record: oltre 170 mila persone tornano al lavoro grazie al programma 'Gol'

Il Piemonte si conferma una regione di eccellenza nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo grazie al programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), lanciato nel 2022 e finanziato dal PNRR. L’obiettivo era ambizioso: fornire competenze spendibili ai cittadini e favorire l’accesso a contratti di lavoro concreti e duraturi. E i risultati parlano chiaro.

Alla scadenza del 31 dicembre 2025, la regione aveva già formato 68.578 persone, superando ampiamente il target iniziale di 52.254. Grazie alle ultime modifiche del decreto ministeriale del 13 gennaio 2026, il Piemonte ha già raggiunto anche il nuovo obiettivo fissato per giugno 2026, contando 10.989 beneficiari in più rispetto ai 57.589 previsti. Dal novembre 2022 a oggi, quasi 275 mila persone hanno sottoscritto un patto di servizio con i Centri per l’Impiego, e di queste 218 mila hanno ricevuto almeno un servizio di orientamento specialistico per valutare competenze e fabbisogni in vista dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

L’impatto sul lavoro è significativo: oltre 170 mila cittadini hanno avuto un rapporto di lavoro, di cui circa 110 mila per un periodo superiore ai sei mesi, con una prevalenza nei settori dei servizi commerciali e dei servizi alla persona. I percorsi formativi avviati negli ultimi due anni hanno coinvolto 38.736 persone, perlopiù donne, con età media di 43 anni, spesso impegnate in corsi di aggiornamento o riqualificazione della durata media tra 60 e 99 ore. Più della metà dei partecipanti ha ottenuto un’occupazione concreta, dimostrando l’efficacia delle politiche attive messe in campo.

«Il lavoro è il vero indicatore dell’efficacia delle politiche pubbliche – commenta Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte –. Qui trasformiamo la formazione in occupazione reale e duratura, costruendo percorsi personalizzati, contratti veri e futuro per migliaia di persone. Non si tratta di corsi fine a sé stessi: ogni euro investito genera competenze spendibili e opportunità concrete».

Chiorino sottolinea come la Regione abbia superato tutti i target previsti dal programma Gol e portato oltre 170 mila cittadini a un rapporto di lavoro, scegliendo un modello fondato su responsabilità, merito e qualità, dove non c’è spazio per assistenzialismo ma solo per opportunità concrete e risultati misurabili. «Il Piemonte corre perché ha investito sul capitale umano e continuerà a farlo: il lavoro resta il pilastro della dignità, della libertà e della crescita dell’Italia», conclude.