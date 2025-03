La prima volta non si scorda mai. E' sarà così anche per Federico Spadone che al Torneo Under 10 di Biella è andato ogni oltre più rosea aspettativa. Per lui 6/6, percorso netto fino alla finale, dove è stato sconfitto dopo una bellissima partita.

Grande risultato per il portacolori della LB Tennis Accademy di Domodossola, visto che Federico, che ha 8 anni, si è cimentato in tutto il torneo con avversari più grandi di lui di due anni.