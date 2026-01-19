Sanità territoriale: tra pensionamenti e carenza di medici una sfida per l’assistenza quotidiana

La sanità territoriale è uno dei pilastri che definiscono la qualità della vita nei nostri territori: è il primo punto di riferimento per le famiglie, per gli anziani e per chiunque abbia bisogno di cure quotidiane. Ma oggi, anche nella nostra provincia, questa funzione essenziale è sotto pressione. Nell’Ambito Territoriale Cusio, dal 1° febbraio la dottoressa Maria Grazia Apostolo, pediatra di libera scelta, e il dottor Attilio Ardizzi, medico di assistenza primaria, lasceranno il servizio.

Questi cambiamenti coincidono con un fenomeno più ampio che riguarda tutto il Verbano Cusio Ossola e molte aree del Piemonte: la carenza di medici di famiglia e pediatri è una realtà concreta, con centinaia di cittadini che rischiano di rimanere senza medico curante, mentre i posti disponibili per nuovi incarichi non sono sufficienti a soddisfare la domanda.

Secondo le segnalazioni dei sindaci locali, la situazione in molte comunità, soprattutto nelle valli e nei piccoli comuni, è critica. In Ossola, ad esempio, con la cessazione dell’attività di alcuni medici di base, decine di centinaia di residenti restano senza assistenza primaria, mentre amministrazioni comunali e ASL lavorano per trovare soluzioni temporanee e strutturali, come l’uso di ambulatori comunali o la definizione di “zone carenti” per agevolare le assegnazioni.

La situazione si percepisce a livello più ampio in tutta la provincia: attualmente oltre 10.000 persone nel VCO sono senza medico di base, con lunghe attese e difficoltà anche solo per ottenere una ricetta. Per affrontare questi cambiamenti senza creare discontinuità nelle cure, l’Asl VCO ricorda che la scelta o il cambio del pediatra e del medico di famiglia può essere effettuata in modo semplice e sicuro tramite il portale regionale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”. La procedura è accessibile anche dal sito aziendale www.aslvco.it, alla voce “Servizi online”, cliccando su “Cambio medico”. Questi strumenti digitali permettono di ottenere rapidamente l’assegnazione di un nuovo professionista.