Domodossola, un altro prelievo di organi al San Biagio

Nei giorni scorsi è stato eseguito un prelievo di organi presso l’Ospedale San Biagio di Domodossola. Dopo l’espletamento delle procedure di accertamento della morte cerebrale, effettuate in Rianimazione, si è proceduto al prelievo degli organi ritenuti idonei dal Coordinamento Regionale Trapianti, sempre nel rispetto del consenso previsto dalla legge italiana.

Nel corso dell’intervento è stato possibile prelevare i reni, grazie all’attività del dottor Davide De Rosa, dirigente medico della SOC Chirurgia, e del dottor Manuel D’Onofrio, dirigente medico specializzando della SOC Urologia. Il fegato è stato invece prelevato dall’équipe della sede di trapianto, mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Marco Bordin, dirigente medico della SOC Oculistica. Le fasi di accertamento e prelievo sono state rese possibili grazie alla partecipazione del personale delle SOC di Neurologia, Anestesia e Rianimazione e del Blocco Operatorio.

Il direttore generale Francesco Cattel, a nome di tutta l’Azienda, ha ringraziato sentitamente i familiari del donatore per la sensibilità dimostrata con questo grande gesto di altruismo e d’amore in un momento di profondo dolore, gesto che ha consentito a chi ha ricevuto gli organi donati di guardare con speranza a un futuro migliore. "Un particolare grazie – sottolinea il dottor Cattel – a tutto il personale dell’ASL VCO che ha collaborato alla riuscita di questa sempre complessa e delicata operazione, a cui va il riconoscimento per la professionalità e la dedizione".

L’ASL VCO rinnova infine a tutti i cittadini l’invito a esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le diverse modalità consentite dalla legge italiana, come le tessere AIDO, gli sportelli ASL e gli sportelli dell’Anagrafe comunale, affinché nelle situazioni di potenziale donazione non si perda l’opportunità di offrire speranza di vita ai numerosi pazienti ancora in attesa di un trapianto di organi e tessuti.