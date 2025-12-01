Domo travolge il San Rocco: netto 3-0 e quarto posto confermato

Bella e convincente vittoria per la Serie D Pediacoop H24 Domo, che sabato ha espugnato il campo del San Rocco con un netto 0-3. Un successo tutt’altro che scontato, ottenuto in una palestra tradizionalmente difficile e contro una formazione rafforzata rispetto alla scorsa stagione.

Nonostante alcune assenze, gli ossolani di coach Cova entrano in campo con grande attenzione e determinazione, chiudendo la pratica in appena un’ora e dieci minuti grazie a una prova solida in tutti i fondamentali. Il tecnico domese schiera Saclusa in regia, Kurochkin opposto, De Grandis e Maiello in banda, Sirocchi e D’Andrea al centro, con Scarpati libero.

Sin dai primi scambi Domo mostra buona fluidità in cambio palla e grande reattività in muro-difesa. A metà del primo set arriva il break decisivo, che permette agli ospiti di allungare fino al 20-25. Il copione si ripete nel secondo parziale, con gli ossolani subito padroni del gioco: il divario cresce e il set si chiude 16-25 per lo 0-2.

Nel terzo periodo il San Rocco prova a reagire approfittando di un leggero calo domese, restando a contatto e arrivando persino a sorpassare sul 21-20. Domo però mantiene sangue freddo e ribalta nuovamente l’inerzia, imponendosi 22-25. Da segnalare il positivo ingresso del giovane Butti, subentrato a Maiello per frenare la rimonta novarese.

Con questi tre punti la Pediacoop H24 resta nel quartetto di testa. Domenica 7 dicembre, alle 17.30, si torna al Palaraccagni per la sfida contro la neopromossa Gavi, formazione in crescita grazie agli ultimi risultati positivi.