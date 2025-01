Fidal Vco: veti e assenze strategiche, Mario Generelli ritira la candidatura a presidente

Si era capito fin dalla prima mattina di sabato che l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo 2025/2028 di Fidal Vco sarebbe stata "difficile". Previsione poi avveratasi tra veti e assenze strategiche con Mario Generelli, candidato unico alla presidenza, che ha preferito rimettere la propria candidatura. Ufficialmente per motivi personali.

Il presidente uscente non ricandidato Luigi Spadone, non presente per altri impegni di cui aveva da tempo informato Generelli (e a conoscenza qualche ora prima della scelta di questi di non concorrere), commenta: “Non è stata una bella pagina e credo Mario abbia giustamente ritirato la propria disponibilità per evitare di trovarsi, fin da subito, in balia di altri. Questo gli fa onore come gli fa onore non avere polemizzato con nessuno. È un uomo che ha dato tanto al movimento in questi anni e avrebbe fatto il suo lavoro con competenza e passione. Mi sono interfacciato fin da subito con la presidente regionale Zola per evitare la chiusura del nostro comitato. Sarebbe un torto ai tanti - molti oggi non ci sono più e i tanti dirigenti che oggi ci sono non hanno vissuto la seconda parte degli anni '90 in cui abbiamo avuto la luce - che hanno combattuto per un Vco che potesse avere la sua autonomia, così periferico come è. Ad oggi sono ancora presidente, ma credo sia doveroso mettere il mio incarico a disposizione della presidente Zola per le scelte che riterrà opportune”.

Subito dopo l'assemblea si è tenuta l'annuale premiazione provinciale riferita al 2024.