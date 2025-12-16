Pediacoop H24 Domo ko a Giaveno: Val Sangone vince 3-0 il big match

Niente da fare per i domesi della Pediacoop H24 che, nella lunghissima trasferta di Giaveno, cedono 3-0 nel big match della decima giornata. Val Sangone si conferma una delle principali pretendenti alla vittoria finale: finora ha infatti lasciato per strada soltanto tre punti, nella trasferta in casa della capolista Altiora. Domodossola, dal canto suo, continua a dimostrare di essere la terza forza del campionato.

La gara aveva un peso specifico importante per la classifica e, in caso di successo, avrebbe potuto significare l’aggancio al secondo posto per i domesi. Il risultato finale ha invece premiato i torinesi, capaci di imporsi 3-0 al termine di una partita comunque combattuta e giocata punto su punto dalla squadra di coach Cova. Val Sangone si è dimostrata al momento più attrezzata e soprattutto più esperta dal punto di vista pallavolistico, un fattore rivelatosi decisivo nei finali di tutti e tre i set.

Coach Cova parte nel primo set con Boschi in regia, Kurochkin opposto, De Grandis e Maiello in banda, D’Andrea e Sirocchi al centro, Scarpati libero. L’avvio è contratto e falloso: tanti errori in attacco e poca fluidità nel cambio palla consentono ai padroni di casa di scappare subito sul 9-2. Quando il parziale sembra compromesso, Domodossola prova una rimonta coraggiosa, che però si ferma sul 25-20 per Val Sangone.

Sull’onda del buon finale di set, i domesi rientrano in campo più determinati. È Domodossola a partire meglio, anche se Val Sangone resta sempre a contatto. Positivo il doppio cambio con la diagonale Saclusa–Borgnis, che mantiene Domo incollata agli avversari. Nel finale, però, l’efficacia dei centrali torinesi fa la differenza e Val Sangone chiude anche il secondo set sul 25-21.

Nel terzo parziale Domodossola riparte più contratta. Cova ripropone il doppio cambio con Saclusa e Borgnis, inserendo poi Iaria al centro e Pennati in banda. Le modifiche portano i loro frutti e Domo rientra subito in partita: le due squadre si affrontano punto a punto. Richiuso il doppio cambio, i domesi sembrano poter allungare la gara, ma nel finale la maggiore esperienza dei padroni di casa e un paio di errori gratuiti permettono a Val Sangone di chiudere 25-23 e conquistare l’intera posta in palio.

Nulla è comunque compromesso per il cammino dei domesi, che hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro una delle squadre più accreditate alla vittoria finale, con la consapevolezza di avere il match di ritorno tra le mura amiche.

Sabato 20 dicembre alle ore 17.30 si torna in campo al Palaraccagni per la sfida di cartello: il derby del VCO tra la capolista a punteggio pieno Altiora Verbania e Domodossola, attualmente terza. La gara si disputerà eccezionalmente di sabato. Il pronostico vede favoriti i verbanesi, ma Domo, senza nulla da perdere, è pronta a vendere cara la pelle. Si preannuncia una grande festa di sport, uno di quei match da non perdere. Appuntamento quindi sabato 20 dicembre alle 17.30 al Palaraccagni.