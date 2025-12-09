Volley, Cova Domodossola domina Gavi e torna sul podio

Ottima prova per i ragazzi di Cova quella disputata domenica al Palaraccagni contro la neopromossa Gavi. Gli ossolani vincono infatti 3 a 0 un match giocato benissimo, contro un avversario comunque molto esperto, nonostante arrivi dalla categoria inferiore. Piroia e compagni chiudono la pratica in poco più di un’ora con parziali nettissimi di: 25-17, 25-15 e 25-14. Grazie a questa vittoria la squadra domese ritorna sul podio, in un campionato che sembra molto equilibrato e livellato verso l’alto.

Cova decide di fare un po’ di turn over rispetto al match precedente e partire con Boschi in regia, opposto Borgnis, centrali Iaria e Sirocchi, schiacciatori De Grandis e Maiello, libero Scarpati. Nei primi scambi le die squadre procedono punto a punto poi Domodossola inizia ad alzare il ritmo e stacca gli avversari di 8 lunghezze, vincendo il parziale. Secondo set sulla falsariga del primo: le due squadre iniziano alla pari poi Domo esce meglio grazie ad una maggiore qualità e ad un ritmo più alto. A metà del parziale entra Pennati per Maiello: il set si chiude con 10 punti di scarto.

Tutto ancora più semplice nel terzo set; si riparte come si era concluso quello precedente (con pennati in campo). I domesi riescono a mantenere il ritmo alto e Gavi non può nulla.Ancora una volta Domodossola conferma di avere un roster di altissimo livello con pedine interscambiabili in tutti i ruoli e questo senza perdere minimamente di qualità. Rispetto al match precedente infatti domenica gli ossolani hanno cambiato ben 4 atleti su 7, mantenendo lo stesso livello di gioco.

Archiviata la pratica Gavi ora, prima dello stop per le festività Natalizie, Domodossola è atteso da due big match contro Val Sangone e Altiora VB, rispettivamente seconda e terza in classifica. Saranno due partite difficilissime sulla carta, ma alle quali gli ossolani sembrano arrivare in un buono stato di forma.