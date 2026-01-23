A Montecrestese una giornata dedicata alla memoria del paese

Una giornata dedicata alla memoria e alla storia del paese. Domenica 25 gennaio la Pro Loco di Montecrestese organizza “Ti sei incò bun a parlé ul dialett…”, al centro culturale ricreativo. L’obiettivo è quello di raccogliere storie, testimonianze e ricordi, in particolare legati ai nomi dei siti di ogni frazione di Montecrestese, oggi non più in uso.

“La presenza delle persone anziane - spiegano dalla Pro Loro - è molto importante per ricordare come venivano chiamati un tempo i luoghi e le zone di Montecrestese, così da poterli riportare sulle mappe e conservarne la storia”.

Appuntamento, dunque, a partire dalle 14.30. Dalle 14.00 sarà possibile usufruire di un servizio navetta per raggiungere il centro culturale. Per informazioni è possibile contattare il numero 345 4589624.