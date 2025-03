"Cuore di pietra", gli artisti presenti alla mostra di Palazzo San Francesco

Dopo l’inaugurazione tenutasi venerdì 7 marzo, Palazzo San Francesco a Domodossola apre le sue porte per la mostra collettiva “Cuore di pietra”, promossa dal Kiwanis Club di Domodossola insieme al gruppo Tosco Marmi con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei programmi di prevenzione al bullismo nelle scuole del territorio. Durante l’apertura, alcuni dei venti artisti locali che hanno donato ed esposto le proprie opere saranno presenti nelle sale per accogliere il pubblico.

In particolare, nella mattinata di giovedì 13 marzo saranno presenti Paolo Giacomello, Fernanda Taddei Rolandi e Laura Stefanoni; venerdì 14 marzo Mariangela Alessi al mattino e Giulio Adobati nel pomeriggio; sabato 15 marzo Ornella Palfini, per tutta la giornata; domenica 16 marzo Michela Mirici Cappa, sempre per l’intera giornata.

La mostra è visitabile fino al 30 marzo, dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.