Domodossola, premiati due agenti della Polizia Locale per meriti speciali

Si è svolta ieri a Novara, nella Basilica di San Gaudenzio, la celebrazione della festa della Polizia Locale, durante la quale sono stati premiati due membri del Corpo di Polizia Locale di Domodossola, l’agente Scelto Katiuscia Ambiveri e l’assistente Giuseppe Calderone.

"È stato un momento molto emozionante – racconta Ambiveri –. Ricevere questo riconoscimento per il lavoro svolto nel nostro territorio è motivo di orgoglio, ma soprattutto sottolinea quanto sia importante il servizio quotidiano per la sicurezza dei cittadini".

I due agenti hanno ricevuto il nastrino, la medaglia per speciali meriti di servizio e la pergamena d’onore, firmata dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dall’Assessore regionale alla Polizia Locale, Enrico Bussalino, per l’eccezionale operato nell’ottobre 2024.

"Durante un servizio di viabilità nei pressi di un istituto scolastico – racconta Calderone – abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini e, con l’Agente Ambiveri, abbiamo individuato il responsabile della violazione del divieto di avvicinamento al coniuge e ai figli minori, procedendo all’arresto in flagranza. È stato un intervento delicato, ma necessario per garantire la sicurezza della comunità".

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Domodossola, Marco Brondolo, ha commentato: "Katiuscia e Giuseppe hanno dimostrato grande prontezza e professionalità. Questo riconoscimento premia non solo il loro intervento, ma il lavoro quotidiano che la nostra Polizia Locale svolge sul territorio".