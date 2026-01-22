“Diritti umani e istituzioni internazionali sotto attacco”: se ne parla in biblioteca

Un nuovo appuntamento alla biblioteca civica Contini di Domodossola nell’ambito della mostra “Dichiarazione universale dei diritti umani” promossa dal comitato Ossola “Ferma il riarmo”. Venerdì 23 gennaio alle 17.30 si tiene infatti un incontro di approfondimento dal titolo “Diritti umani e istituzioni internazionali sotto attacco”. Relatori d’eccezione sono Paolo Naso, docente dell’Università La Sapienza di Roma, e Kambiz Gulistani e Massimo Rigehtti, attivisti della Ong Mediterranea Saving Humans.

L’incontro si tiene nell’ambito della mostra che vede esposte stampe realizzate dagli alunni del liceo artistico Gobetti di Omegna sul tema della dichiarazione universale dei diritti umani. La mostra rimarrà aperta fino al 24 gennaio. L’ingresso è libero.