Domodossola celebra il Giorno della Memoria con due iniziative

Il comune di Domodossola celebra il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, con due iniziative. La prima avrà inizio alle 10.00 presso la Fontana della Pace di largo Caduti Lager Nazisti, dove si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime della deportazione. L’orazione ufficiale è affidata alla professoressa Anna Maria Negri.

Alle 11.00, poi, ci si sposta in piazza Repubblica dell’Ossola per l’evento “Per non dimenticare”, un momento evocativo organizzato con la collaborazione della scuola media Gisella Floreanini e l’istituto Marconi Galletti Einaudi.