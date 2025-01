Tennis tavolo, weekend di successi per le ossolane: 5 vittorie nella nona di campionato

Un fine settimana intenso per le formazioni ossolane, impegnate nella seconda giornata del girone di ritorno. I risultati complessivi vedono 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con prove convincenti soprattutto per le squadre regionali.

In particolare, per le serie nazionali, il bilancio è dolceamaro: solo la C1 Mokavit ha conquistato una vittoria importante, aggiungendo due punti fondamentali alla classifica.

Sul fronte regionale, tutte e quattro le vittorie sono state ottenute con un combattuto punteggio di 4-2, confermando l’ottima forma delle squadre.

Ecco il riepilogo completo dei risultati:

SERIE NAZIONALI

B2 Balabiott: Sconfitta per 5-3 contro ASD Villa Romagnò. Marcatori: 2 punti di Kalem, 1 punto di Berti.

C1 Mokavit: Vittoria netta per 5-1 contro TT Torino. Marcatori: 2 punti di Constantinescu, 2 punti di Visconti, 1 punto di Ceciliato.

C2 Terminus: Sconfitta pesante per 5-0 contro la capolista TT Romagnano.



SERIE REGIONALI

D1 Balabiott: Vittoria per 4-2 contro TT Sisport. Marcatori: 2 punti di Vesci, 1 punto a testa di Dossena e Ricca.

D2 Mulino San Giorgio: Vittoria per 4-2 contro TT Baveno A. Marcatori: 2 punti di Bertagna, 1 punto a testa di Antonietti e De Luca.

D2 Giulini Rubinetterie: Pareggio per 3-3 contro TT Oleggio Pizz. Marechiaro. Marcatori: 1 punto a testa di Poletti, Bigi e Cresci.

D3 Junior: Vittoria per 4-2 contro TT Oleggio B. Marcatori: 2 punti di Zaretti e Mocellini.

D3 Senior: Vittoria per 4-2 contro TT Oleggio Beer. Marcatori: 2 punti di Grassi, 1 punto a testa di Enascut e Cupelli.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 febbraio, quando le squadre torneranno in campo per la 10ª giornata.

Splendido weekend anche per la formazione femminile della Serie C, che ha conquistato un en plein di vittorie nel 2° concentramento disputato a Oleggio.

Guidate dal coach Calella Marco, le atlete Erica Antonietti ed Emanuela Enascut hanno dimostrato grande grinta e coesione, portando a casa 3 vittorie su 3 incontri:

TT Torino 0-3 TT Ossola 2000: 1 punto a testa di Erica ed Emanuela, 1 punto nel doppio Erica/Emanuela.

TT Ossola 2000 3-1 TT Sisport: 2 punti di Erica, 1 punto nel doppio Erica/Emanuela.TT Enjoy 0-3

TT Ossola 2000: 1 punto a testa di Erica ed Emanuela, 1 punto nel doppio Erica/Emanuela.

Una prestazione impeccabile che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

Il prossimo appuntamento per le ragazze è previsto per il 16 febbraio.